Louis Le Sec, le linge de lit beau et fonctionnel: sympa pour les enfants, pratique pour les parents!

Louis Le Sec est né de l'envie de Sophie, maman de 3 enfants, de développer une gamme de linge de lit à la fois belle et fonctionnelle. Pourquoi?

- pour aider les parents à rester le plus calme possible lorsqu’ils sont confrontés aux petites catastrophes du quotidien (apprentissage de la propreté, pipi au lit, énurésie, petites maladies infantiles - régurgitation, vomissement, saignement, ... - biberon qui se renverse)

- pour offrir aux enfants des parures de lit qu’ils aiment et qui les aident à traverser ces moments difficiles sereinement.



Louis est une protection contre tous les liquides, une barrière contre les acariens (allergie, sensibilité) et tout simplement une protection de la literie.