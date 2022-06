Animée de l’énergie d’un pinceau jouissif, Marie Goyat crée des tableaux d’un monde enchanté où règne poésie !

« Petite luciole, elle offre à contempler des œuvres qui scintillent et nous envahissent de belles émotions. »

Dans un jeu très personnel, elle s’amuse de peinture et de mosaïque pour ne faire qu’un seul et même art : le sien ! Véritable spectacle de couleurs et de lumières, elle invite au voyage intérieur en nous happant dans un élan de joie régénérateur.

Inspirer du beau, du bien, du bon, est l’essence même de sa démarche !

La technique qu’elle développe lui permet ainsi, à sa guise de créer des tesselles à la palette de couleurs et de thématiques infinis.

Du simple 30/30cm à la fresque murale, tout est possible et prétexte d’histoires à raconter…

Aujourd’hui, présente sur des salons grands publics et professionnels, elle a vu sa notoriété s’accroître. Une maison d’édition décline ses tableaux sur cartes postales. Ses Créations voyagent ainsi à travers différents pays.

Agée de deux fois vingt ans (pour la vie !), elle a suivi une formation en Arts Graphiques à l’E.S.A.C. (école des Beaux Arts de Pau), a exercé son talent créatif comme directrice artistique en agences de communication durant 10 ans, puis s’est installée en 2004 à son compte. C’est ainsi qu’elle s’est lancée corps et âme en tant qu’illustratrice-mosaïste pour vivre passionnément de son art.

Atelier en Ile de France, sur RDV.

Adhérente des Ateliers d’Art de France

Membre du Collectif Couleur&Co

Professeur de mosaïque dans 1 atelier d’art

(Cours et stages de mosaïque : renseignements par mails marie.goyat@gmail.com)

Calendrier des expositions à consulter sur son site : www.mariegoyat.com

Expositions dans des salons D’ART CONTEMPORAIN et DE METIERS d’ART