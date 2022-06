La couleur ne peut être séparée de la forme et de la matière, elle doit être pensée au même titre et en même temps que le design. A l'échelle d'un bâtiment comme à l'échelle d'une ville Couleur Sur Mesure accompagne les architectes dans la création des ambiances intérieures et extérieures. Avec les industriels Couleur Sur Mesure développe les stratégies couleur pour dynamiser l'image de l'entreprise en affirmant l'identité visuelle, par la cohérence des couleurs du bâtiment aux lignes de tendances des produits en harmonie avec le logo et les supports de communication