Fondée par deux créatrices Toulousaines Hélène Lesur et Marie Pierre Bessac, la marque L'Hirondelle a pris son envol en novembre 2012. Nous créons de beaux objets pour l'univers de la maison (petit mobilier, linge de maison, plaids, coussins, poufs...) et pour soi (cuirs, bijoux...)

De la pièce unique à la petite série, nous aimons travailler les matières nobles et françaises tel que le cuir d'agneau, le véritable Tissu des Pyrénées, le lin... et mettons en avant le savoir faire local en travaillant avec des petits ateliers de confection. Un vrai parti pris de fabrication française.

Nous avons un site de vente en ligne www.lhirondelle.biz et avons récemment ouvert une boutique à Toulouse, LA MANUFACTURE au 28 rue Bouquières

https://www.facebook.com/LaManufactureDuBeau