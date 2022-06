Je travaille seule et ma société est une micro-entreprise axée sur le design scandinave des années 50 aux années 80. J'achète, je chine du mobilier:meubles,luminaires et des objets de décoration ou utilitaires:céramique, grès,verrerie,couverts en métal argenté,objets en teck ou palissandre surtout au Danemark et que j'expose sur quelques belles brocantes et "aux puces du design"uniquement a Paris.Très perfectionniste, tout mon mobilier est entièrement remis en état, restauré et vernis pour les meubles en teck,palissandre, chêne ou autres essences et tapissé pour les chaises, fauteuils etc Mon site montre une partie de mon travail et me sert de carte de visite, les prix sont affichés mais le client doit venir au stock pour voir et régler ses achats, tout le mobilier non restauré est visible au stock mais pas sur le site en ligne. Je travaille également sur demande si un client recherche par exemple une table ovale en palissandre ou pour des collectionneurs de céramique scandinave, j'effectue des recherches ou achète et lui propose sur photos ou lors de mes expositions.