Diplômée de l’ESAG Penninghen en architecture d’intérieur en 2001, Barbara Sterkers bénéficie d’une expérience complète, accompagnant les maitres d’ouvrage de la recherche d’un lieu, à la décoration d’intérieure.

Elle a travaillé au sein d’agences d’architecture d’intérieur (DL2A, MKD et Zoévox) et d’architecture (Agence Rolinet et Associés) sur des projets de typologies variées : résidentiel, hôtellerie, restauration, commercial, architecture éphémère et bâtiments publics…

Assurée de savoir gérer des projets, de sa faisabilité à sa réception, elle fonde sa société d’architecture d’intérieur en 2007.

Passionnée, rigoureuse, raffinée, elle met ses qualités au service de ses clients : particuliers, sociétés, institutions. A chaque projet, elle s’entoure des compétences nécessaires (architecte DPLG, graphiste, perspectiviste, concepteur-rédacteur…) et d’entreprises de travaux qualifiées.

De ses différents projets, résulte une empreinte moderne, épurée, élégante, qui est devenue, au fil des années, sa signature.