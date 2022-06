Reine Mère est une maison d'édition française qui encourage la

fabrication locale afin de proposer des objets éthiques dans le respect de l'homme et de son environnement.

Dans cette logique, Reine Mère s'est engagée dans une démarche sociale et environnementale pour proposer des objets au design responsable depuis leur conception jusqu'à leur fin de vie.

Par le soutien d'une production Made In France, Reine Mère assure le maintien et le développement de savoir-faire locaux et se rend responsable de la fabrication de ses objets. La maison d'édition développe aussi des partenariats avec des ESAT (Entreprises et Services d'Aide par le Travail). Reine Mère s'applique à limiter l'impact environnemental de ses créations en favorisant l'utilisation des matériaux naturels de nos régions : bois issu des forêts du Jura gérées durablement, porcelaine de Limoges ou du Lot, feutre 100% pure laine de mouton, papiers et emballages 100% recyclés, traitements à l'huile naturelle, colles à base d'eau sans solvant etc...

L'électricité utilisée par Reine Mère dans ses locaux est issue à 100% d'énergies renouvelables.