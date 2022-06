En 2003, the Collection a ouvert sa boutique, dans la rue de Poitou à Paris. Spécialisé dans la sélection de design et de décoration d'intérieur, the Collection a pour vocation de présenter les dernières créations de designers européens déjà appréciés et reconnus dans leur domaine, ainsi que de jeunes débutants encore peu connus.

Inspiré d’une passion pour le design et l’artisanal et surtout du mariage entre les deux, the Collection est devenu une destination connue pour nos produits soigneusement sélectionnés et notre gamme unique de papiers peints, meubles, éclairage, textiles et accessoires pour la maison.

Suite au succès fulgurant de cette boutique, l'été 2006 voit l'ouverture de la boutique en ligne, www.thecollection.fr

Sous le nom, the Collection Editions, nous éditons également notre propre collection de produits - mobilier pour enfants créé par les Britanniques Sebastian Bergne et Alex MacDonald ainsi que du papier peint dessiné par de jeunes illustratrices et designers françaises Mathilde Nivet, Marina Vandel & Sophie Cordey.

Nous partons du principe que notre maison et les objets dont on s’entoure peuvent avoir une énorme influence sur notre vie quotidienne. Notre souhait est que nos clients achètent non seulement de beaux produits fonctionnels mais aussi des produits qui durent.

Les produits destinés à notre famille et notre intérieur que nous recherchons pour the Collection ainsi que leurs prix sont mûrement réfléchis. Nous estimons que la notion d’achats judicieux peut être transmise à nos enfants.

Tous les produits que nous vendons sont fabriqués par des designers et artisans et chaque produit à une histoire que nous souhaitons partager avec vous.

www.thecollection.fr

Boutique : 33 rue de Poitou 75003 Paris 01 42 77 04 20

Ouverture : mardi au samedi 11 h à 19 h