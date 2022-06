Je suis designer textile et illustratrice à Lyon, je crée des collections de dessins uniques, créatifs, modernes et colorés, destinés à l'univers du bébé et de l'enfant dans les domaines de la maison, de la mode et de l'édition.

Travailler dans tous ces domaines m'a permis au fil des années d'acquérir différents savoir faire qui me nourrissent et dynamisent en permanence mon travail.

De mon enfance il me reste l'envie de jouer et de construire de nouvelles images, d'inventer et d'explorer des territoires inconnus. Alors je crée, j'illustre, et j'imagine des dessins et des illustrations riches et variés. J'aime travailler de grands aplats de couleurs façon papier découpé mais aussi travailler en délicatesse dans une gamme de couleurs tendres et contemporaines. Le fil conducteur est celui de la passion de la couleur et mon infatigable curiosité. C'est ainsi que je trouve joie et plaisir dans une journée de travail et que mon univers artistique de designer textile et d'illustratrice est en permanente évolution.