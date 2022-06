I'm in Architecture est une plate-forme de productions architecturales.

Elle développe des projets à l’échelle du territoire, de la ville et de l’Homme.

« I’m in architecture » signifie littéralement la vision franche d’un état : « je suis dans une architecture ».

Tout comme une oeuvre d’art, une architecture n’existe que par celui ou celle qui la regarde. Où sommes nous? Dans quel espace vivons-nous? Que regarde t-on? Ce lien étroit entre le spectateur et le vide créée par l'enveloppe architecturale nous amène vers une réflexion sur le contenu/ le contenant, le cône de vue/ le hors champs, le réel/ le virtuel.

Tout comme dans le travail photographique ou cinematogra-

phique, l’architecture apporte une dimension poétique et sensible d’un espace cadré. L’architecture appartient au réel.

L’architecture est une discipline qui requiert une volonté d’être et de produire. Elle se distingue de l’acte de construire en reliant le domaine du réel aux champs de l’économie, du social, mais également de la recherche et de la poésie.

Notre démarche consiste en la mise en perspective de ces paramètres afin de faire émerger les spécificités révélées du contexte. Du lieu commun au détail caché, le projet en est la somme dans un jeu de détournements et d’assemblages.

Chaque projet est le résultat d’une analyse contextuelle de ces paramètres et la mise en commun dans une production.

Notre parcours est une continuité de pensées qui se développe dans une approche environnementale de plus en plus présente. En effet, le contexte physique du lieu est depuis toujours notre base de réflexion. Au fur et à mesure de nos projets, nous utilisons la technique, mais également les propriétés inertes de matériaux et procédés naturels pour re-donner à l’environnement.