VO est le nom et la signature du designer belge Vo Thien. Né à Liège en 1989, il a toujours voué une passion pour l’architecture et le design. Diplômé en architecture d’intérieur à ESA Saint-Luc Liège (Belgique), il se dirige vers le design mobilier. Vietnamien et belge, sa double origine lui confère une vision atypique et personnelle du design : pureté des lignes, légèreté visuelle, simplicité, tels sont les codes qui caractérisent sa démarche.

Après une série de collaborations avec de nombreux bureaux de design, notamment ORA-ÏTO à Paris, le designer crée son propre espace consacré à la conception d’objets du quotidien et de mobilier innovants. En 2012, puisant son inspiration dans les formes organiques, VO réalise KAMIKY. Cette sculpture quasi flottante interpelle les regards et ses courbes douces évoquent sa fonction première : cuisiner. Avec LITE TABLE, il réinvente le quotidien par un pliage « origami » et un jeu de vides, permettant une légèreté singulière de l’ensemble. Sa table basse LITE – T sera présentée lors de la Semaine du design à Milan. En 2013, son tout premier porte manteau, il le dessine avec la finesse des lignes. BENDER sera couronné d’un Red Dot Design Award et plus récemment un Label Observeur.