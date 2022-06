Gainier-doreur depuis 1910 et cordouanier, Maison Fey, Entreprise du Patrimoine Vivant (E P V), est installée depuis l’origine dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine à Paris. En 1993, Maison Fey saisit l’opportunité de s’installer dans le prestigieux « Viaduc des Arts » au 15 de l’avenue Daumesnil à Paris où l’on peut également acheter des meubles finis et du cuir sur mesure.

L’équipe des gainiers, coloristes, gaufreurs et doreurs pratique la gainerie d’ameublement et de décoration en cuir lisse ou avec piqûres sellier sur les bureaux, fauteuils, murs, plafonds et sols. Ils maîtrisent également le gaufrage sur le cuir de Cordoue. Les artisans de Maison Fey s’emploient aussi au garnissage et à la dorure des cuirs de bureau. Une de ses spécialités historiques sont les accessoires de bureau et de classement, rangements réalisés notamment à base de dos de faux livres. Dans le cadre de la production, l’entreprise utilise un outillage spécifique au métier (roulette et fleuron) datant de plus d’un siècle. Maison Fey maintient son activité de production en France. Les matières utilisées sont multiples : vachette, chèvre, poisson (galuchat), queue de castor, autruche…