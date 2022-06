Guillian est un designer spécialisé dans les nouvelles technologies, diplômé de l'ENSCI-les Ateliers et de l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, dont les bureaux se situent à Paris.

C'est en analysant les pratiques émergentes et en faisant de la recherche scientifique et technologique un terrain de recherche et d'expérimentation, que Guillian conçoit tout autant des produits, des services, des démonstrateurs et des scénarios innovants pour et avec des entreprises, des laboratoires et des centres de recherche, ainsi que des pièces destinées à l'édition.

Cette démarche, ayant pour but de façonner au mieux l'expérience que nous ferrons du monde de demain, a pu s'illustrer au fil du temps dans des projets industriels tout comme des projets de recherche dans de nombreux champs (technologies numériques, robotique, biotechnologies, énergies nouvelles, impression 3D, exploration spatiale, etc.), et avec des partenaires tels que l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA), le Laboratoire d'Électronique et de Technologies de l'Information (LETI), l'Institut Mines-Télécom Paris Tech, la direction de la recherche du groupe Renault, l'ENSCI, Biomimicry Europa, Aldebaran Robotics, entre autres.

Indépendamment de ces projets, Guillian est également impliqué dans la vie associative et travaille sur des projets qui rassemblent ses deux passions: le design et la biologie. C'est dans cette optique qu'il a co-fondé Enzyme & Co, une structure qui rassemble designers, biologistes, ingénieurs, biochimistes, et qui prône l'inspiration du vivant pour concevoir des produits et des services à la fois durables, performants et étonnants.

Guillian intervient également dans des séminaires et des colloques, effectue des actions de conseil, donne des workshops dans des entreprises et enseigne dans des écoles.