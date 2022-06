HOPLA est un studio de design culinaire crée en 2012 par Magali Wehrung et Agathe Bouvachon.

Apprenties sur les bancs de l'ESAD de Reims, elles goûtent à cette discipline chaperonnée par Marc Brétillot. En 2010 Magali sabre le champagne pour fêter son diplôme de design décroché grâce à un projet de cuisine mobile et pédagogique autour duquel elle anime par la suite des ateliers culinaires pour petits et grands.

Pendant ce temps Agathe poursuit sa formation aux arts décoratifs de Strasbourg en communication visuelle entre saucisses et bretzels jusqu'à l'obtention de son diplôme.

Elle intègre ensuite le studio de design graphique Ich&Kar, qui lui permet de mitonner entre autres des univers graphiques liés au monde de la gastronomie.

Aujourd'hui designers indépendantes, leur travail porte aussi bien sur la mise en scène de l'aliment auquel elles aiment donner forme et sens, que sur les espaces ou les évènements liés à sa dégustation.

Fortes de leurs expériences personnelles, liant volume, image et appétit, elle créent des banquets thématiques, collaborent avec des chefs, participent à des expositions collectives en France et en Europe et animent des ateliers culinaires pédagogiques en Île de France où elles résident jusqu'à nouvel ordre.

-