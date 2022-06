Je vis et travaille à Iffendic, en France depuis 20 ans. Je créé une gamme de pièces fonctionnelles pour la cuisine et de la vaisselle en petites séries ainsi que des pièces uniques. J'utilise un mélange de terre provenant de Grande Bretagne et de Provence. Mes pièces sont façonnées au tour et décorées avec des englobes de manière diverses : par trempage, épongeage et à la poire. Elles sont cuites en une seule fois à 1100°C dans un four au gaz.