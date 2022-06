Depuis 1903, les Mosaïques Patrizio perpétuent un savoir– faire familial alliant tradition et

création.Leurs mosaïques s’inspirent de motifs classiques ou modernes, et sont réalisées avec des matériaux haut de gamme, à savoir les émaux de Venise et les marbres de Carrare.Chaque tesselle finement taillée prend place dans l’architecture de l’oeuvre, s’ajoutant une à une à la toile finale. Leurs créations racontent des histoires riches de matières et de textures, avec des thèmes récurrents comme le végétal et les arts décoratifs.Après plus d’un siècle d’existence, les Mosaïques Patrizio sont aujourd’hui résolument contemporaines.Privilégiant toujours le sur-mesure, leurs oeuvres d’art allient l’héritage traditionnel et la créativité de la 4 ème génération de mosaïstes…