DOSSIER DE PRESSE : http://www.wobook.com/WByF3y09ms8N

Composez vos guirlandes et jouez avec la lumière...

Découvrez ou re-découvrez La case de cousin paul, le concept original depuis 2005 de guirlandes à composer soi-même.

La case de cousin paul offre à chacun la possibilité de créer ses propres guirlandes.

Idée lumineuse : vous choisissez les couleurs des petites boules, la couleur et la taille de la guirlande électrique, puis vous assemblez vos guirlandes, pour en faire de brillants objets déco. Votre guirlande est unique et vous pourrez dire "C'est moi qui l'ai fait !"

Les boules pour guirlandes sont aussi déclinées en grand format pour devenir des luminaires. A chacun ses goûts ! Les suspensions pour 1, 2 ou 3 boules en fil de nylon tissé, existent en 6 coloris. Seule la longueur des fils diffère. Ceux-ci sont réglables pour une déco totalement modulable.

Globes ou Coupoles ?

Les globes sont des sphères lumineuses et colorées. Associez les couleurs pour créer des plafonniers originaux avec ces boules lumineuses qui offrent une lumière douce et tamisée.

Les coupoles sont ouvertes sur leur base et laissent passer toute la lumière sans la teinter. Elles permettent toutes les fantaisies, tout, tout, tout est possible, même les couleurs les plus sombres ! La couleur s’illumine, mais la lumière reste pure.

La déco est un jeu d’enfant. Comme pour les guirlandes, composer son luminaire personnalisé est aussi simple que ludique.

La case de cousin paul propose une large palette de coloris. Teintes vives et gaies, ou naturelles aux subtiles nuances, plus de 50 couleurs sont disponibles pour permettre à chacun de composer librement la guirlande ou le luminaire de son choix.