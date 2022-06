Concepteur de mobilier design, MY NOTE DECO imagine, développe et distribue des concepts grand public de décoration et ameublement pour la maison. La structure propose à tous les circuits de distribution une palette de savoir-faire jusqu'à offrir un service intégral. MY NOTE DECO apporte l'innovation dans l'univers de l'ameublement intérieur et extérieur avec des collections uniques, jeunes et dynamiques.

My Note Deco propose des produits modernes, intelligents et écologiques.

Moderne car en phase avec les tendances graphiques et design du moment. Intelligent car chaque produit apporte des valeurs ajoutées qui sont reconnues par les consommateurs. Ecologique, pour limiter les impacts des produits sur l’environnement sur tout le cycle de vie du produit.