Des tissus chinés dans nos greniers…des designer pour les revisiter, des doigts de fées pour les retravailler.

Presque tout est dit dans ces quelques mots... Tissus et matériaux nobles, rares, témoins du passé familial, agricole ou industriel français, servent de base à des petites séries et des pièces uniques, qui mêlent modernité et tradition, audace et respect des matières... Des collections chargée d'histoire(s) qui ne manqueront pas de réveiller en vous des souvenirs enfouis..

Nos 3 collections :

- So french, utilisent des matériaux et tissus issus du monde agricole et industriel français du 20ème siècle. Des tissus brut se transforment en assises généreuses, des toiles de bache en banquette néo indus....Chaque pièce est unique.

- So fabric, retravaille le savoir faire familial français du 19ème et 20ème siècle .. chanvre ou lin centenaire, crochet, dentelles se transforment en linge de lit, plaids, coussins... d'une grande finesse

- So different utilisent des savoirs-faire français oubliés ou incontournables, qui font ou ont fait la réputation de la France et de son art de vivre : liège, cirier, cuir de poisson, porcelaine de limoge complétent notre gamme en bougie, vaisselle, accessoires...

L'ensemble de la production est réalisée en France