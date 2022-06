Je travaille essentiellement au tour et à la plaque. Une fois sèches, mes pièces sont engobées en blanc. Le décor, peint à main levée, est plus ou moins longuement gravé à l'aiguille sur terre crue. J'aime particulièrement cette étape du sgraffitage, qui consiste à inciser la surface de la terre, permettant de révéler et souligner le décor. Les poteries suivent une bi-cuisson au four électrique à 1020°C, avec un émaillage transparent entre les deux.