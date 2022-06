Redynamisée par trois jeunes entrepreneurs aux compétences complémentaires, LCDA (créé en 2003) devient Concrete LCDA en 2011.



Un tournant entamé avec la designer Matali Crasset qui a accepté de devenir directrice artistique de la marque (2011-2015). Cette aventure débute en 2010, alors que Julien Gay, Julien & Valentin Delalande, trois jeunes trentenaires décident de reprendre l’activité artisanale de LCDA. Un coup de cœur pour la matière au service duquel chacun d’entre eux va employer son expérience : Julien Gay en matière de relation avec les prescripteurs, Julien Delalande en terme de déploiement à l’international, Valentin Delalande comme ingénieur.

Implantée à Avrillé près d’Angers dans le Maine et Loire (49), l’entreprise dispose d’un atelier de production de 4000m2 qui lui permet de répondre facilement aux besoins de productions en série ou sur-mesure. Ingénieur, designer, ébéniste d’art, expert en matériaux composites…compose son équipe de 30 personnes structurée pour mener à bien les projets les plus ambitieux. La société est désormais leader en Europe du secteur du mobilier contemporain et agencement d’intérieur en béton fibré avec des références comme Balenciaga, Saint-Laurent Paris, Kenzo, IKKS, Groupe Accor, Galeries Lafayette...