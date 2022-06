’Mon travail est une affirmation : la nature son essence, le bois son expression.’’

Le travail de Natacha Heitz s’articule principalement autour de deux axes créatifs : une partie art décoratif, mêlant l’approche cadeau de territoire à l’utilitaire, et une partie plus personnelle où elle laisse s’exprimer sa sensibilité et ses engagements.

Encore jeune tourneuse, elle travaille en particulier l’évolution de la matière par le travail des formes et des textures, notamment par le brûlé, tout en cherchant à mettre en valeur la vie précédente du bois, l'œuvre de la nature, comme les nœuds, poches de résine... Autant "d'imperfections parfaites" qui permettent une création partagée entre la tourneuse et la pièce tournée.