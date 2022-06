Direct-d-sign – prononcez direct design – est un e-shop de meubles, lampes et déco design. Lancé en 2006 par Sylvie et Julia, passionnées de Design et d'Art Moderne, la boutique en ligne s'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels.

Nous attachons une grande importance à la fonctionnalité, l'esthétique et la qualité des créations proposées : lampes de designers techniques, mobilier iconique et intemporel, poignées de portes de créateurs, solutions acoustiques performantes... le choix est vaste, mais toujours dans le respect de processus de fabrication local et raisonné.

De belles idées pour relooker votre intérieur ou aménager vos projets professionnels !





Contactez notre équipe dédiée à pro@direct-d-sign.com ou au 01 53 30 33 30 pour obtenir un devis personnalisé, échantillons ou autres renseignements.