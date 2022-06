Designer Freelance depuis juin 2014, je produis du mobilier et créé des scénographies. Une activité en parallèle chez Thuasne en tant que graphiste me permet de rester connectée avec le monde de l'entreprise et de participer aux différentes étapes de la création des nouveaux produits. Il est également intéressant de contribuer a l'évolution de l'image de la marque et de créer les divers supports de communication.