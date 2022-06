Créateur et éditeur français de produits en porcelaine de Limoges de haute facture artisanale, révélateur d’un patrimoine unique au monde, Non Sans Raison est un garant du savoir faire porcelainier de Limoges. Sur toutes sortes d’usages qu’offre la porcelaine, nous innovons pour perpétuer l’âme d’un matériau millénaire avec une très longue histoire, indissociable de celle des hommes, et insuffler chaque jour une vitalité nouvelle à ses racines. Plus que réveiller cette belle endormie, la faire exister dans son temps est un défi permanent qui appartient à notre génération comme aux précédentes ; le faire avec éthique et de manière équilibrée, est d’abord une de nos exigences.