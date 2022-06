En 1994, Vanessa Lambert et Barbara Zorn se sont rencontrées, à Paris, sur les bancs de l’école des arts appliqués Duperré où elles ont obtenu un BTS design textile et un DSAA mode et environnement.

Inspirées par la nature et les voyages, elles commencent à créer une série d’objets de déco en apportant de la poésie au quotidien et en introduisant des motifs végétaux dans la maison. Elles donnent naissance à un univers graphique unique qui finit par inspirer une vraie tendance. Les écritures se mélangent, les jeux d'échelle se multiplient, les couleurs éclatent, les effets de gravure donnent du relief, les dessins se superposent et se déclinent sur une diversité étonnante de supports : ardoise, porcelaine, textile, papier, miroir, laine… Depuis bientôt 15 ans, leurs créations attirent de grands noms de la décoration, de la mode ou du luxe qui souhaitent donner un twist actuel à leur marque. Baccarat, Cartier, Veuve Clicquot, Verbaudet, Habitat, Uniqlo, Nature & Découvertes, … et bien d’autres ont fait appel à leur style créatif pour réaliser des décors sur mesure, des licences ou des séries limitées…