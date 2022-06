Après un diplôme en design de mode et textile (BTS) et une formation en infographie, j'ai effectué un stage d'un an dans les bureaux d'une marque d'accessoires et c'est de là que m'est venue l'envie de créer mes propres produits!

Pour travailler je m'inspire du monde de l'enfance, de couleurs douces, des univers fantastiques tels qu'Alice au pays des merveilles où encore des films de Wes Anderson. De part mes créations, j'aimerais rappeler aux adultes qu'il est parfois bon de garder une âme d'enfant.