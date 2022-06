L'entreprise CLF-Création a été créée par deux jeunes créateurs autodidactes désireux de faire partager leur passion commune.

Ils ont débuté en meublant tout d'abord leur propre maison puis celle de certains amis charmés par leurs créations et ont enfin sauté le pas en lançant une structure professionnelle. Les articles proposés sont marqués par l'influence de leurs voyages, de leurs lectures et de leur imagination se démarquant des produits de la grande distribution. Soucieux de présenter des produits de qualité en mettant en valeur des matériaux bruts tels que le bois, le métal et la pierre, ils préfèrent collaborer avec divers artisans locaux qui respectent un cahier des charges sur les meubles fabriqués, mais peuvent sur commande s'adapter à des dimensions spécifiques.

Avec ces choix stratégiques, l'entreprise CLF-Création peut également confectionner des meubles propres à chaque client sur croquis ou plans.