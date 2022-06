5 Francs c’est : un site internet www.5francs.com et un showroom, à Saint Romain au Mont d’Or situé à 15 min de Lyon, regroupant ma sélection de mobiliers indus, vintage, bohème chic et également mes créations. Tous mes meubles passent par mon atelier ou je les rénove, les restaure et les patine. J’essaye autant que possible de préserver chaque trace, chaque marque comme autant de témoignages du vécu de l'objet. C’est ce qui le rend unique. Chez « 5 francs » on prend le temps : échanger, conseiller, écouter... c'est ainsi que je conçois ma relation à la clientèle. De l'authenticité dans les matériaux, dans le travail réalisé et dans les rapports humains : pour « 5 francs », c'est presque donné !