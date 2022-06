Sara de.Gouy est architecte et designer d'espace. Elle a d'abord étudié durant 5 ans le design d'espace à l'Ecole d'Arts Appliqués la Martinière à Lyon puis passé son diplôme d'Architecte à l'Ecole d'Architecture de Lyon. Ainsi elle peut répondre de manière transversale à une commande, pouvant à la fois concevoir l'architecture globale et le mobilier sur-mesure, de la grande à la petite échelle. Elle porte une attention particulière au contexte de ses projets, toujours singuliers, ainsi qu'aux usages pour une réponse au plus juste des besoins de ses clients.