Conception et conseil pour l'aménagement de votre extérieur. Description Que vous disposiez d’un jardin, d'une terrasse ou d'un petit balcon, Côté Jardin // Côté Terrasse propose de vous accompagner pour réaliser, sur mesure, un extérieur qui vous ressemble. Fondée par Elodie Wehrlen, paysagiste DPLG diplômée de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles-Marseille, cette jeune entreprise marseillaise a l’art (et la manière) de concevoir et créer des extérieurs originaux. De la pop trendy, fleurie et colorée, au jardin zen aux matières nobles et naturelles, confiez lui vos envies, cette experte saura leur donner vie ! Il ne vous reste plus qu’à profiter des parfums et couleurs de votre extérieur, paisiblement installé dans votre transat.