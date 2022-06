Diplômé en Licence Design de l'Université de Strasbourg, je me passionne pour le design industriel et l'architecture dans son ensemble. Mon intérêt pour l'écologie me pousse à créer dans une logique d'économie de moyens et a développé en moi un goût prononcé pour le minimalisme. C'est pourquoi, je suis convaincu que l'écologie soit la question des plus inhérentes quant à la pratique du design d'aujourd'hui à demain.