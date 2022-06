Inauguré en 1929, molitor a été pendant 60 ans la piscine la plus courue de Paris pour ses deux bassins, ses galas et son ambiance avant-gardiste. Fermé en 1989 et classé aux monuments historiques, le lieu est alors investi par les artistes qui font du bâtiment délabré une immense surface d’art urbain ; il devient le temple de l’underground parisien. En 2014, Molitor renaît en trois mots : Pool, Art, Life*. 3 mots qu’il interprète pour tous dans l’ensemble de ses espaces, et plus particulièrement encore pour les membres de son club. Des chambres luxueuses de la collection mgallery au spa by clarins, des bassins d’hiver et d’été au restaurant imaginé par yannick alléno, du bar aux terrasses jusqu’aux salles de sport et aux espaces privatisables, la créativité et le bien-être sont partout. Molitor se veut lieu de rencontres, d’échanges et d’expression où l’histoire s’écrit au jour le jour. C’est plus tard que l’on pourra dire « j’y étais ». En attendant, pour les Parisiens et les voyageurs en quête d’atypique, c’est l’adresse idéale où se ressourcer, se laisser surprendre et prendre ses quartiers.