Open Sources est une association de loi 1901 pluridisciplinaire dont la vocation est de sensibiliser le public à la pratique du réemploi des matériaux. Nous mettons notre expertise au service de projets éthiques fondés sur les principes de l’économie circulaire et de la sobriété matérielle.

Open Sources développe une méthode de travail contextuelle destinée à répondre à des besoins locaux avec un impact environnemental réduit au minimum. Par cette démarche nous cherchons à favoriser l’émergence d'une dynamique sociale vertueuse. Nous souhaitons atteindre la qualité d'usage et la fonction des produits courants, tout en valorisant les flux de matériaux de seconde vie. Nous manipulons ces formes obsolètes afin de permettre, par détournement et réemploi, une mutation respectueuse de leurs identités, en prototypes porteurs de sens et d’usages nouveaux. Nous veillons à nous adapter aux besoins et attentes de nos commanditaires en nous appuyant sur les forces en présence (moyens humains, matériels, logistiques et productifs).

Nos champs d’activité se définissent selon trois volets :

- Recherche : veille et prospective sur les enjeux de l'écoconception et du réemploi.

- Conception / fabrication : prototypage / design produit-service-système / architecture, aménagement d'espace, scénographie / ingénierie.

Collecte, déconstruction, stockage, valorisation matière, refonctionnalisation matérielle et spatiale.

- Pédagogie : formations, conférences, workshops, ateliers participatifs à tout âges.