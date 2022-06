Pascaline de Glo de Besses est designer, diplomée de l'école d'art et de design de Saint-Étienne en 2002.

Forte de 3 expériences dans les agences d'André Putman, de Christian Ghion puis au Studio Iosa Ghini à Bologne en Italie, elle exerce en free lance le design produit, le graphisme et l’aménagement d’espaces auprès d’entreprises, de collectivités et de particuliers. En 2008 elle débute la réhabilitation de l'Hôtel Continental ; collaboration qui se prolonge jusqu'en 2013 pour la création de son identité visuelle, la refont du site internet etc. Ce projet reçoit de nombreux prix notamment le Prix de l'innovation à Paris 2012 et le prix d’excellence tripadvisor 5 étoiles.

Parallèlement à cette activité, elle développe des projets de recherche en espace et mobilier. En 2014, elle signe le livre "je construis mon abri de jardin" aux édition Oeust-France ; recueil de neuf plans pour cabanes à auto-construire.