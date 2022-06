Michaël Dugleux, gérant de La Forge de Rohane, est ferronnier d'art installé en Deux-sèvres, à mi-chemin entre le marais poitevin et La Rochelle. Il est également membre des Ateliers d'Art de France.

Il répond à toutes les demandes que ce soit pour la ferronnerie de bâtiment (rampe d'escalier, verrière, garde-corps...) ou la ferronnerie décorative (mobilier, luminaire, sculpture...).

Amoureux de la période Art déco, et ayant une attirance toute particulière pour le mobilier et le luminaire, il a créé une gamme de consoles et miroir en acier et fer forgé.

Toutes ses réalisations sont uniques ou en série limitée, numérotées et signées.

Elles sont entièrement forgées à la main, dans son atelier.