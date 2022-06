Junior Fritz Jacquet plie et froisse des feuilles de papier et du carton, sans aucune découpe ni collage, pour créer des objets surprenants. Masques, compositions évoquant le végétal, bonhommes qui se plient à toutes les fantaisies de l’artiste, sculptures lumineuses aériennes, installations… Sculpteur plasticien originaire d’Haïti, Junior utilise l’art de l’origami à son plus haut niveau mais en explorant des chemins inédits, qui confèrent à ses oeuvres un style très personnel. Ses oeuvres sont d’ailleurs présentes dans les plus grands sanctuaires du pliage au monde, l’Origami Gallery (Tokyo) et le Mingei International Museum (San Diego).