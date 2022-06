Graphiste de formation, je me suis initiée à la céramique il y a quelques années. J’ai très vite eu envie d’en faire mon métier.

Tout de suite une attirance pour les grandes pièces. De faïence ou de grès, mes pièces sont façonnées à la main, une à une. J’aime qu’elles soient irrégulières, uniques. D’abord une idée imprécise, puis la pièce s’élève et prend forme au fur et à mesure, je me laisse guider par elle, par ses imperfections, ses envies…