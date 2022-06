Rosebush Studio a été fondé en 2012 par Clémence de Rosier, diplômée de l'Ecole Boulle en architecture intérieure. L'activité est dédiée d'une part à la création d'espaces et de mobiliers pour des marques dans les domaines du luxe et de la cosmétique, et répond également à des demandes de conception de réaménagement de maisons ou d'appartement (du projet au suivi de chantier), ainsi qu'a des projets d'agencement ou de création de mobilier sur mesure pour les particuliers.