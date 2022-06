Formation chez Dauphine Scalbert de 2008 à 2009.

Création de l'atelier en Avril 2010.

Membre de l’Association Céramique La Borne depuis 2012.

Adhérent aux Ateliers d’Art de France depuis 2013.

Tout en m’inscrivant dans une céramique contemporaine, j’essaie d’être fidèle à cet art populaire. Mes créations sont utilitaires et aussi des pièces uniques. Irrégularités, imperfections, caractère épuré, spontanéité du geste et sobriété définissent mon travail. C’est pour cela que j’utilise essentiellement le modelage (colombin, par pincement) car cela me permet de garder une humilité face à la Terre et de fusionner mon corps et mon esprit avec elle.