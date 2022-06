Peintre autodidacte née a Paris en 1965.

Valérie peint ce qui défile et survient devant ses yeux, comme d'autres photographient. Au gré de ses pérégrinations, voyages, endroits où elle vit. Elle croque et note ce qu'elle voie dans un carnet, pour les retranscrire sur la toile une fois a la maison. Ses tableaux raconte des moments de la vie quotidienne, un peu comme des petite études sociologique par l'image. Tableaux haut en couleur dans un style faussement naïf, non dénué d'une certaine ironie. L 'abondance et la pertinence réjouissante des détails autorise une lecture prolongée.

Si vous passez par Barcelone ( Catalunya) tout les samedis et dimanches matin, elle expose ses oeuvres au marché des peintres de le place del pi.