Le studio JB est un Studio de création. Son activité se situe autour du design dans sa plus large signification. Depuis sa création en 2012 par Joachim BAILLIF, le studio travaille et collabore avec différentes agences de Design tel que le Studio Jean-Marc Gady, le Studio Adrien Haas, le Studio R'pure et bien d'autres. Le studio travaille aussi directement avec des entreprises afin de les aider à développer leurs produits, leur image et promouvoir leur activité. Le studio se compose d'un designer référant et de multiples acteurs spécialisés dans divers domaines tels que le graphisme, le web, la 3d... Cette pluridisciplinarité permet une approche et une créativité plus rapide et plus efficace.

Notre approche et nos services permettent à nos clients d’accéder à des créations de qualités.