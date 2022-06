La particularité de la société Naturamat est d'adresser toutes les demandes de placage de décoration du marché avec des revêtements naturels flexibles convenant à toutes les requêtes de revêtement décoratif de l'industrie de l'habitat. Nous avons créée nos propres gammes de produits que nous confectionnons et commercialisons sous les marques Designflex, Ultraflex, Betonflex et Oxyflex. Depuis 2012,Naturamat une entreprise Française, est devenue un des leaders de la fabrication de placages naturels pour la décoration intérieure et extérieure.

Naturamat développe les variétés les plus novatrices de surfaces décoratives telles que la feuille de roche naturelle, de béton et de rouille, qui permettent d'obtenir des solutions de design alternatives exclusives. La méthode de conception exclusive et inédite permet d'obtenir des parements naturelles, aux propriétés techniques et décoratives exceptionnelles pour une finesse d'à peine 1 mm. Les placages de pierre naturelle, de béton et de rouille Naturamat, avec 2 Kg/m², sont léger, extraordinairement souples et incassables, sont disponibles dans des formats jusqu'à 3 mètres par 1,2 et existent dans 37 coloris différents.

Facile à découper, percer et appliquer, les feuilles de roche naturelle, de béton et de rouille Naturamat sont des produits naturels respectant la nature et eco-durable qui vous aideront à concevoir une profusion d'architecture intérieure et extérieure avec pour seule limite: "l'imagination". Le parement de pierre naturelle NATURAMAT est plus mince que n’importe quels revêtements en pierre ou en céramique. Il consomme uniquement la strate supérieure de la roche, permettant avec un seul bloc de réaliser des centaines de feuilles, préservant les carrières pour les générations futures. Son bilan énergétique est moindre, son poids léger nécessitant moins de transport, d’énergie pour la mise en œuvre, évitant les gaspillages.

Les produits Naturamat apportent une réponse aux besoins de plus en plus important des entreprises du bâtiment et de la décoration en attente de produits écologiques et légers. Une innovation qui apportera aux architectes, designers d’intérieur ou d’extérieur, agenceurs, cuisinistes, carreleurs, pour l’ameublement, l’aéronautique, le nautisme, etc. une matière naturelle pratique à exploiter dans des installations ou l'application de dalles ou de carrelages massifs sont trop chers et quelquefois inenvisageable à utiliser.