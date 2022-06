Incontournable dans la conception d’objets de laboratoires depuis 1948, la Verrerie Dumas a façonné au fil du temps un patrimoine industriel, technique et humain. Ponctuellement, designers et créateurs nous sollicitent pour réaliser des pièces d’exception, pour les arts de la table, l’aménagement de la maison ou la décoration. Au sein de nos ateliers, nous écoutons les rêves et nous étudions les croquis, nous analysons les contraintes techniques et nous concevons les procédés de fabrication adaptés, pour passer de l’esquisse à l’objet. Aujourd’hui, avec Verart, nous prenons tout naturellement la route de l’art et de la décoration.