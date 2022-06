Invité à la biennale d’architecture de Venise 2016, exposés au Pavillon de l’Arsenal à Paris dans le cadre de Exo Architectures et publiés dans les revues DETAIL, d’A , Architecture Crée, notre travail et publications ont retenu l’attention pour la rigueur mise en œuvre dans l’intégration d’une architecture alliant innovation structurelle & matérielle avec la nécessité de voir l’émergence d’une architecture toujours plus soucieuse d’économies en énergies fossiles.

Nos compétences acquises au cours de collaborations avec les architectes-ingénieurs héritiers de Ted Happold (Opéra de Sydney, Centre George Pompidou) et de Frei Otto (complexe Olympique de Munich) visent à concevoir des bâtiments structurellement rationnels autour desquels s’organisent les éléments constitutifs d’architectures aux programmes variés tel qu’ils sont illustrés dans ce dossier. C’est également en tant que chef de projet pour FTL ingénieurs à New York qu’Alireza Razavi a collaboré avec le bureau d’étude environnemental Atelier 10, leader mondial dans la recherche de solutions passives de conservation d’énergie.

Riche d’expériences professionnelles au Japon (Shigeru Ban,) et aux Etats-Unis (Peter Eisenman, FTL Happold, notre travail s’insère aujourd’hui dans l’enjeu le plus fondamental de l’architecture contemporaine: la maitrise d’un savoir faire technique et la nécessité de comprendre les enjeux spécifiques à chaque projet et à son site en amont même de la réflexion architecturale.

Les éléments moteurs de notre pratique sont : Structure, Matériaux et Espace.