Engrenages est un atelier-boutique tenu par deux créatrices de bijoux, Lili (bijoux Lili et Monelle) et Elsa (bijoux Elsa Cernogora). Nous y présentons notre travail ainsi que celui de créateurs dans différents domaines (céramique, bijou, luminaire, photo, création textile, luminaire, sculpture…)Pièces uniques ou petites séries, les objets proposés allient savoir-faire traditionnels et création contemporaine.

L’objectif d’Engrenages est la valorisation des métiers d’art et de création, la transmission du créateur à l’acquéreur, le respect de chacun.Nous souhaitons faire partager la variété, la richesse et la qualité de ces métiers mais aussi de ceux qui les pratiquent.

Nous vous présentons ici une sélection de nos créateurs.