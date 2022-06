Jeune designer français, Matt INGER, vit et travaille à Paris. Il imagine de nouveaux bavardages contemporains en

concevant des objets affectifs. Au delà de la simple fonction usuelle et essentielle de l'objet, il cherche à développer d'autres valeurs en apportant une âme. Il intègre dans ses productions la nature sous forme humaine ou végetale pour mieux établir une relation tant privilegiée que généreuse. Ici, dans la création de ces cubes en cartons, il imagine des motifs teintés de liberté, dansant sur des cubes décoratives pouvant être utilisés comme assises et personnalisant l'intérieur au gré des saisons et des envies.