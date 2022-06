Dans une société de plus en plus conventionnelle, il m'apparaît opportun de tout d'abord rejeter un certain nombre de termes. Les principaux : esthétisme, formalisme, aspect, équilibre, religion, bon et beau, guerre, puissance, justice, nationalisme, vérité, consensuel... J'aime retenir : vivre, femme, enfant, larmes, odeurs, couleurs, lumière, sexe, herbes coupées, émotions, liberté, eau, intelligence, lavande, air, Pessac-Léognan, oursins, sang, égalité... Au travers de ces mots, il me semble possible de commencer à être, et donc de commencer pouvoir imaginer des repères de vie "positifs".Le mot "positif" est ici utilisé dans le sens où quelqu'un peut "incliner" la qualité de sa vie en empruntant l'usage de l'objet en le faisant SIEN.