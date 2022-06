Kräftig Atelier voit le jour en 2012 et réunit les designers Baptiste Mahé et Clément Hayer, tous deux diplômés de l'école supérieure des beaux- arts d'Angers.Kräftig Atelier porte particulièrement les valeurs des techniques amateurs, de l'auto-construction et des moyens alternatifs de production.Conscients de la mutation des systèmes économiques liée à la sphère de la création en général et au design en particulier, nous nous inscrivons dans une démarche à l'intersection des statuts du designer et de l'artisan.Notre atelier situé à Ivry-sur-Seine nous permet de concevoir et de fabriquer des pièces de mobilier à partir de matériaux simples, rehaussés des techniques que nous développons et mettons en œuvre. "Kräftig" synthétise notre dessin. Du craft anglophone pour l'artisanat au kraft germaniste qui signifie la force, notre exigence est de produire un design efficace, à l'identité affirmée.