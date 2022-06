Enluminures nomades et objets d'art.

Mes pièces uniques aux riches matières – or, parchemin, pigments, stuc – sont l’aboutissement d’une volonté d’aborder un art ancestral sous un angle résolument contemporain. Les sculptures en stuc, douces et légères, côtoient les panneaux de parchemin avec, en commun, l'or étincelant et les pigments chatoyants.